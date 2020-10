ROLAND GARROS: Djokovič v Paríži dominuje

Paríž 4. októbra (TASR) - Svetová jednotka Novak Djokovič si na grandslamovom turnaji Roland Garros zatiaľ počína suverénne. V sobotu v 3. kole odprevadil Daniela Galana z Kolumbie z dvorca po výsledku 6:0, 6:3, 6:2.



Srbský tenista si proti 153. hráčovi rebríčka ATP vylepšil svoju bilanciu v tomto roku na 34 víťazstiev a jednu prehru (po diskvalifikácii v osemfinále US Open). V úvodných troch kolách v Paríži stratil dokopy iba 15 gemov.



"Hral som veľmi solídne, som s tým spokojný. Ak súperom od úvodu vnútite svoju hru, je pre nich veľmi ťažké uveriť, že môžu duel otočiť. Mne sa to podarilo vo všetkých troch zápasoch na turnaji," povedal Djokovič pre oficiálnu webstránku ATP.



Galan získal vo svoj prospech prvý gem až za stavu 0:6, 0:2. Víťazný úder sa stretol s nadšením a potleskom zo strany hŕstky divákov, ktorá sa dostala do hľadiska. Kolumbijčan sa nad týmto momentom mohol iba uškŕňať.



"Keď sledujete Novaka v televízii, nezdá sa vám, že hrá až tak rýchlo. Očakával som skôr údery s množstvom rotácie. Lenže dnes bol ako raketa, každý jeden forhend," popísal svoju skúsenosť s najvyššie nasadeným hráčom 24-ročný Kolumbijčan.



Vo štvrtej hre druhého setu sa Galan pošmykol a Djokovič požiadal organizátorov, aby zavreli strechu, keďže antukový povrch bol od dažďa premočený. Následne nezaháľal a sám sa pustil do úpravy kurtu. Po zápase naznačil, že dvorec mohli uzavrieť skôr.



"Hlavný rozhodca aj supervízor rozhodli, že sa dá hrať. Rozumel by som tomu iba vtedy, ak by kurt nemal strechu. Veď načo ju vybudovali, keď sa nevyužíva? Myslím si, že to bolo nesprávne rozhodnutie," citovala Djokoviča DPA.



Ďalším súperom 33-ročného zverenca trénera Mariána Vajdu bude pätnásty nasadený Rus Karen Chačanov, ktorý si poradil s Čiľanom Cristianom Garinom v štyroch setoch 6:2, 3:6, 6:4, 6:2.