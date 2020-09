Gauffová po vyradení nasadenej Kontovej: Paríž je moja srdcovka

Paríž 28. septembra (TASR) - Americká tínedžerka Cori Gauffová sa postarala o najväčšie prekvapenie úvodného dňa tenisového grandslamu Roland Garros. Pri premiére v hlavnej súťaži vyradila vlaňajšiu semifinalistku a nasadenú deviatku Britku Johannu Kontovú 6:3, 6:3. Po postupe do 2. kola sa vyznala, že mesto pod Eiffelovkou je jej "srdcovka".



"Paríž je moje najobľúbenejšie miesto na svete. Páči sa mi tu všetko - kultúra, architektúra, jedlo. Všetko je úplné iné ako v Amerike. Najviac milujem croissanty. Palacinky som tento rok ešte neochutnala, počas Roland Garros musím zostať zdravá, no po skončení turnaja si ich určite doprajem," uviedla 16-ročná Gauffová, ktorá štvrtýkrát v kariére získala skalp hráčky z elitnej svetovej dvadsiatky



Na grandslamovú scénu vyletela ako kométa na vlaňajšom Wimbledone, kde v 1. kole vo veku 15 rokov senzačne zdolala krajanku a bývalú svetovú jednotku Venus Williamsovú. Odvtedy nabrala veľa skúseností. "Stále nie som ešte zvyknutá vyhrávať zápasy na grandslamových turnajoch. V Paríži to bola moja premiéra a počítala som s tým, že Kontová mi nedá nič zadarmo. Snažila som sa často meniť rytmus hry a využívať slajzovaný bekhend, čo bol kľúč k úspechu. V príprave som na ňom veľa pracovala a proti Kontovej fungoval veľmi dobre," pochvaľovala si Gauffová, ktorú v ďalšom kole čaká talianska kvalifikantka Martina Trevisanová.