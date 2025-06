Gauffová vyradila Keysovú a postúpila do semifinále dvojhry

Paríž 4. júna (tASR) - Francúzska tenistka Lois Bossonová bude vo štvrtok súperkou Američanky Cori Gauffovej v semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Držiteľka voľnej karty vo štvrťfinále prekvapujúco vyradila šiestu nasadenú Rusku Mirru Andrejevovú 7:6 (6), 6:3.



Na parížskej antuke tak pokračuje v spanilej jazde, vo svetovom rebríčku WTA figurovala pred začiatkom turnaja až vo štvrtej stovke. V prvom sete prehrávala Boissonová 1:3 aj 3:5, no dotiahla ho do tajbrejku, v ktorého dramatickej koncovke mala navrch. V druhom dejstve prehrávala 0:3, v ďalších minútach však získala šesť gemov za sebou a za veľkého aplauzu domáceho publika postúpila medzi elitné kvarteto.



Gauffová, druhá nasadená finalistka z roku 2022, vyradila vo štvrťfinále svoju krajanku a sedmičku „pavúka" Madison Keysovú 6:7 (6), 6:4, 6:1. Keysová v úvode zápasu trikrát prelomila súperkino podanie a vybudovala si náskok 4:1. Gauffová v ďalších minútach zmazala manko dvoch brejkov a vynútila si tajbrejk, v jeho koncovke však slávila úspech tohtoročná šampiónka Australian Open. V druhom dejstve odskočila Gauffová svojej rivalke na 4:1. Keysová síce vyrovnala na 4:4, no záver setu patril Gauffovej. Mladšia z amerického dua sa dostala na koňa, v treťom sete sa po dvoch brejkoch ujala vedenia 4:1 a zápas už s prehľadom dotiahla do úspešného konca.



"Vedela som, že musím hrať dlhé, agresívne údery. Bojovala som o každý bod. Madison má skvelý forhend, jeden z najlepších na okruhu WTA. Dokázala som však na jej najväčšiu zbraň zareagovať, dôležité bolo nehrať krátke údery. Bol to náročný duel. Je skvelé, že som opäť v semifinále Roland Garros," uviedla Gauffová v pozápasovom interview s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.







ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Lois Boissonová (Fr.) - Mirra Andrejevová (Rus.-6) 7:6 (6), 6:3, Cori Gauffová (USA-2) - Madison Keysová (USA-7) 6:7 (6), 6:4, 6:1