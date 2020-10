Gombos so Schwartzmanom síce prehral, no potrápil ho

Paríž 3. októbra (TASR) – Slovenský tenista Norbert Gombos dosiahol na Roland Garros životný grandslamový úspech a v 3. kole poriadne potrápil turnajovú dvanástku.



Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana zaskočil agresívnou hrou, v úvodnom dejstve viedol 5:2 a mal k dispozícii šesť setbalov. Ani jeden z nich nevyužil a set napokon prehral v tajbrejku, no v zápase bojoval do poslednej loptičky. Juhoameričanovi napokon podľahol 6:7 (3), 3:6, 3:6.



Vo svojich tridsiatich rokoch Gombos ukazuje, že je neustále hladný po tenise a má chuť sa naďalej zlepšovať. Úvod duelu proti Schwartzmanovi mu vyšiel nad očakávanie.



„Do zápasu som vstúpil veľmi dobre, agresívne, hral som bez chyby. Škoda toho prvého setu, viedol som 5:2 s dvomi brejkami. Od stavu 4:1 som začal cítiť, že začalo mrholiť a trvalo to až do polovice druhého setu. Lopty boli potom trošku ťažšie, spomalili sa. Súper sa začal lepšie hýbať, prestal kaziť. Koncovku prvého setu som zbytočne uponáhľal. Výmeny na setbaloch som mal rozohrať a ísť lepšie do tých výmen. Možno by som to dokončil. Bolo vidieť, že Diego je 14. hráč na svete, má obrovské skúsenosti. Ak by som dotiahol úvodný set, bol by som v psychickej výhode. Nevyšlo to, ale bojoval som a dal som do toho úplne všetko. Síce to nestačilo, ale musím povedať, že podľa mňa to bol kvalitný tenis," uviedol Gombos pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



Postup do tretieho kola grandslamového turnaja má pre zverenca Tibora Tótha a Dávida Olasza veľkú cenu. „Verím, že forma mi vydrží čo najdlhšie a budem takto môcť hrať aj ďalšie turnaje. Celkovo som s mojím výkonom v Paríži spokojný. Som rád, že som dokázal postúpiť až do tretieho kola na grandslamovom turnaji. Bol som medzi najlepšími 32 hráčmi sveta, čo je celkom dobrý pocit," dodal slovenský daviscupový reprezentant.