Gombos po triumfe nad Čoričom: Veril som, že ho môžem zdolať

Paríž 28. septembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos už na US Open ukázal, že sa na grandslamových turnajoch nebojí súperov zvučného mena. S newyorským šampiónom z roku 2914 Chorvátom Marinom Čiličom síce prehral v štyroch setoch, no získal sebavedomie, ktoré zúročil na Roland Garros. Na parížskej antuke v 1. kole po výbornom výkone vyradil Čiličovho krajana a nasadenú dvadsaťštvorku Bornu Čoriča 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.



"Som veľmi rád, že som postúpil do ďalšieho kola. Bolo mi jasné, že mám proti sebe veľmi kvalitného hráča a ťažkého súpera. Na druhej strane som bol ale rád za takého protivníka, lebo v posledných týždňoch som dokázal aj na tréningoch zdolať dobrých hráčov zo svetovej stovky, tak som sa cítil veľmi dobre. Vedel som, že nad Čoričom môžem zvíťaziť," povedal Gombos pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



Ako väčšina hráčov, ani slovenský daviscupový reprezentant nie je nadšený z podmienok, ktoré v Paríži panujú. "V nedeľu to bolo katastrofálne. Bola obrovská zima, mrholilo, fúkalo. Lopty boli veľmi ťažké, počasie vôbec nebolo vhodné na tenis vonku. Čo sa dá robiť, keď Roland Garros museli pre pandémiu koronavírusu presunúť na september. Našťastie som veľmi dobre pripravený kondične, za čo vďačím Dávidovi Olaszovi. Na kurte som sa cítil výborne. Vedel som, že dokážem hrať dlhšie výmeny, lebo som fit. Ďakujem samozrejme aj môjmu trénerovi Tiborovi Tóthovi, ktorý mi ušil na súpera veľmi dobrú taktiku."



Zo zlomových momentov spomenul hráč NTC viacero situácií. "Dôležitý bol pre mňa začiatok zápasu, dobre som sa chytil a veril si vo výmenách. V priebehu tretieho setu som otočil nepriaznivý stav z 1:3 na 6:3 a na začiatku štvrtého setu som ho hneď brejkol. Tento brejk som si dokázal udržať a dotiahol zápas do úspešného konca," dodal Gombos, ktorý v 2. kole nastúpi proti Rakúšanovi Jurijovi Rodionovovi. Ten pri debute v hlavnej súťaži na grandslamne vyradil po päťsetovom boji domáceho Francúza Jeremyho Chardyho.