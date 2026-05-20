Tenisti na protest obmedzia mediálne aktivity pred turnajom
Autor TASR
Paríž 20. mája (TASR) - Tenisti pred začiatkom druhého grandslamového turnaja roka Roland Garros v Paríži obmedzia mediálne aktivity. Týmto spôsobom chcú protestovať proti rozdeleniu príjmov. Niektorí hráči počas mediálneho dňa venujú žurnalistom iba 15 minút a odmietnu rozhovory s vlastníkmi televíznych práv, informoval francúzsky denník L´Equipe.
Líder svetového rebríčka ATP Talian Jannik Sinner nedávno vyzval, aby kompetentní prejavili voči hráčom väčší rešpekt v súvislosti so sporom o výšku prémií na grandslamových turnajoch. Tenisti žiadajú 22-percentný podiel. Ženská svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková dokonca v máji naznačila možný bojkot podujatí veľkej štvorky zo strany hráčok a apelovala na nich, aby bojovali za svoje práva.
