Roland Garros: Jabeurová s Ferrovou postúpili do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Ons Jabeurová (Tun.-30) - Zarina Dijasová (Kaz.), 4:6, 6:3, 6:1

Fiona Ferrová (Fr.) - Heather Watsonová (V. Brit.) 7:6 (4), 6:4

Sofia Keninová (USA-4) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:4, 3:6, 6:3

Irina Barová (Rum.) - Donna Vekičová (Chor.-26) 6:3, 6:4

Laura Siegemundová (Nem.) - Kristina Mladenovičová (fr.) 7:5, 6:3

Clara Tausonová (Dán.) - Jennifer Bradyová (USA-21) 6:4, 3:6, 9:7

Jelena Rybakinová (Kaz.-14) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:0, 6:3

Karolína Plíšková (ČR-2) - Mayar Sherifová (Eg.) 6:7 (9), 6:1, 6:4

Nao Hibinová (Jap.) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:0

Alison van Uytvancková (Belg.) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 2:6, 6:3, 6:1

Jelena Ostapenková (Lot.) - Madison Brengleová (USA) 6:2, 6:1

Danielle Rose Collinsová (USA) - Monica Niculescuová (Rum.) 2:6, 6:2, 6:1

Ana Bogdanová (Rum.) - Timea Babosová (Maď.) 6:4, 6:2

Mladenovičová po prehre so Siegemundovou volá po VAR



Paríž 29. septembra (TASR) - Česká tenista Karolína Plíšková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros, nasadená dvojka sa však poriadne natrápila. Egyptskú kvalifikantku Mayar Sherifovú zdolala na parížskej antuke až po vyše dvojhodinovom trojsetovom boji 6:7 (9), 6:1 a 6:4.V úvodnom dejstve nevyužila osem setbalov. Sherifová hrala bez rešpektu, výborne sa na dvorci pohybovala a favoritku privádzala do zúfalstva skvelými stopbalmi. O všetkom napokon rozhodol "maratónsky" Tildenov gem v treťom sete. Za stavu 5:4 premenila Plíšková vďaka esu druhý mečbal." uviedla Plíšková v pozápasovom interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.O prekvapenie sa postarala 17-ročná Dánka Clara Tausonová. Pri debute v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji vyradila semifinalistku US Open a nasadenú dvadsaťjednotku Američanku Jennifer Bradyovú po trojsetovej bitke 6:4, 3:6, 9:7.Francúzka Kristina Mladenovičová po prehre s Nemkou Laurou Siegemundovou v 1. kole Roland Garros žiada, aby aj v tenise po vzore futbalu zaviedli VAR. Domácu hráčku "" situácia zo záveru úvodného dejstva, keď viedla 5:1 a mala setbal. Nemka ho odvrátila, no opakovaný záznam ukázal, že jej úder nasledoval až po dvojdotyku.uviedla Mladenovičová pre akreditované médiá.