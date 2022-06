Kingovej sa nepáči prístup k ženám: Musia hrať v hlavnom čase

Paríž 4. júna (TASR) - Niekdajšia úspešná americká tenistka Billie Jean Kingová kritizovala rozpis grandslamového turnaja Roland Garros. Organizátori sa podľa nej správajú k ženám ako k občanom druhej kategórie.



Z desiatich večerných stretnutí na tohtoročnom podujatí hrali deväť muži. "Ženy musia hrať v hlavnom čase a vy musíte prísť na to, ako to spraviť. Chcete predsa dať rovnaké možnosti obom pohlaviam," uviedla Kingová pre agentúru AFP. Reagovala na vyjadrenie riaditeľky turnaja Amelie Mauresmovej, ktorá v spojitosti s kritikou nočných duelov zo strany Rafaela Nadala a Novaka Djokoviča uviedla, že mužské zápasy sú atraktívnejšie.



"Keď budeme k ženám naďalej pristupovať ako k občanom druhej kategórie, tak nimi aj ostanú. Chcete, aby sa všetci cítili dôležití, a preto by mali ženy hrať viac zápasov v sledovanejšom čase," dodala víťazka Roland Garros z roku 1972. Nesúhlasí ani s grandslamovým pravidlom troch víťazných setov, ktoré sa uplatňuje len v mužskom tenise. To podľa nej znevýhodňuje starších hráčov.