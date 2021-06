Krejčíková so Siniakovou postúpili do finále štvorhry Roland Garros

Ženy - štvorhra - semifinále:



Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (ČR-2) - Magda Linettová, Bernarda Perová (Poľ./USA) 6:1, 6:2

Bethanie Matteková-Sandsová, Iga Swiateková (USA/Poľ.-14) - Irina-Camelia Beguová, Nadia Podoroská (Rum./Arg.) 6:3, 6:4

Paríž 11. júna (TASR) - České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková sa prebojovali do finále ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom prvom semifinálovom súboji v pozícii druhého nasadeného páru zdolali poľsko-americkú dvojicu Magda Linettová, Bernarda Perová hladko 6:1, 6:2.Krejčíková so Siniakovou sa v nedeľu pokúsia zopakovať svoj triumf z Roland Garros z roku 2018. Krejčíková si už vo štvrtok zabezpečila postup do finále dvojhry, v ktorom narazí na Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú. Môže sa stať prvou tenistkou po 21 rokoch, ktorá na parížskej antuke získa tituly v dvojhre i štvorhre.