Kvitová postúpila druhýkrát do semifinále dvojhry

Ženy – dvojhra – štvrťfinále:



Petra Kvitová (ČR-7) – Laura Siegemundová (Nem.) 6:3, 6:3

Paríž 7. októbra (TASR) – Česká tenistka Petra Kvitová sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala na parížskej antuke ako nasadená sedmička Nemku Lauru Siegemundovú 6:3, 6:3. V dueli o postup do finále nastúpi dvojnásobná wimbledonská šampiónka proti víťazke amerického derby medzi Sofiou Keninovou a Danielle Collinsovou.Kvitovej skvele vyšiel úvod zápasu so Siegemundovou, keď dvakrát prelomila podanie Nemky a v prvom sete si vybudovala rozhodujúci náskok 4:1. Češka výborne servovala a tlačila súperku od základnej čiary. Na začiatku druhého dejstva síce dvakrát nedokázala potvrdiť brejk, za stavu 3:3 však opäť zobrala Siegemundovej podanie a zápas už s prehľadom dotiahla do úspešného konca. V Paríži vyrovnala svoje singlové maximum z roku 2012.uviedla v pozápasovom rozhovore Kvitová, ktorá zahrala 22 víťazných úderov a spravila iba 15 nevynútených chýb.