Molčan postúpil bez straty setu do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Hugo Gaston (Fr.) 6:1, 7:6 (4), 6:4, Alexander Zverev (Nem.-22) - Llod Harris (JAR) 7:6 (6), 7:6 (0), 6:1

Paríž 30. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zdolal na parížskej antuke domáceho Francúza Huga Gastona 6:1, 7:6 (4), 6:4. Jeho ďalším súperom bude Nemec Alexander Zverev, ktorý v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky zvíťazil nad Juhoafričanom Lloydom Harrisom 7:6 (6), 7:6 (0), 6:1.Molčan v prvom sete zápasu s Gastonom dominoval, keď dvakrát prelomil podanie držiteľa voľnej karty. V druhom dejstve to bol boj o každú loptičku. Molčan mal dvakrát výhodu brejku a za stavu 5:4 podával na víťazstvo v sete. Gaston vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom však slávil úspech Molčan.Najlepší slovenský singlista ťažil v dôležitých momentoch z výborného pohybu po dvorci. V treťom sete síce prehrával Molčan 2:4, no v ďalších minútach získal štyri gemy za sebou a po úspešnom lobe premenil pri podaní Gastona druhý mečbal. V Paríži tak vyrovnal svoje maximum z vlaňajška, keď v premiére v hlavnej súťaže prehral v 2. kole so Srbom Novakom Djokovičom.povedal Molčan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.Obaja aktéri predvádzali variabilný tenis s množstvom stopbalov.dodal dvadsaťpäťročný hráč Národného tenisového centra.So Zverevom sa Molčan vo vzájomnom zápase ešte nestretol. Nemec utrpel vlani v semifinále proti neskoršiemu šampiónovi Španielovi Rafaelovi Nadalovi vážne zranenie. Zverev si v tajbrejku druhého setu vyvrtol členok a musel duel skrečovať, z kurtu ho odviezli na vozíku.uviedol Zverev pre akreditované médiá.