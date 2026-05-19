Molčan v Paríži uspel v 1. kole kvalifikácie

Paríž 19. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 2. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zvíťazil v utorok ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1:6, 6:4, 6:1. Dokázal sa vyrovnať aj s faktom, že duel prerušili pre dážď. Jeho ďalší súper bude buď Aziz Dougaz z Tuniska, alebo Brit Felix Gill.
muži - kvalifikácia - 1. kolo:
Alex MOLČAN (SR-6.) - Oliver Crawford (V. Brit..) 1:6, 6:4, 6:1
