Tréner Moya sa neobáva finále: Je to Roland Garros a on je Rafa Nadal

Paríž 4. júna (TASR) - Tenisový tréner Carlos Moya nemá obavy o formu svojho zverenca Rafaela Nadala, ktorý zabojuje v nedeľu na Roland Garros o rekordný 22. grandslamový titul. Triumf by bol zároveň jeho štrnásty z parížskej antuky, vo finále tohto turnaja ešte nikdy neprehral. Jeho súperom bude ôsmy nasadený Casper Ruud z Nórska.



"Spoliehame sa na skúsenosti, na jeho hru. Pozrite, je to Roland Garros a on je Rafa Nadal!" vyhlásil Moya pre agentúru AFP. Tridsaťšesťročný Španiel bojuje aj o primát najstaršieho šampióna v Paríži. "Na rýchlych povrchoch by som sa obával o čosi viac, no na antuke je to iné, pretože z duelov na nej sa vždy zotavoval dobre," dodal kouč, ktorého zverenec si dokonca nebol pred začiatkom podujatia istý, či bude môcť hrať pre chronické problémy s ľavou nohou.



Nadal vyradil v predchádzajúcich zápasoch Felixa Augera-Aliassima, lídra svetového rebríčka Novaka Djokoviča a jeho semifinálový súper Alexander Zverev skrečoval v druhom sete, keď si natrhol väzy pravej nohy. V týchto troch súbojoch strávil Nadal na kurte dokopy vyše jedenásť hodín. Jeho nedeľný protivník je o 13 rokov mladší a čaká ho premiérové grandslamové finále.