Nadal odoláva veku: Nemyslel som si, že tu budem aj v roku 2019

Tridsaťtriročný Nadal dominuje s malými prestávkami na RG od roku 2005.

Paríž 10. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal je tretí najstarší víťaz grandslamového turnaja Roland Garros. Vo finále na parížskej antuke nenašiel premožiteľa ani vo veku 33 rokov a získal dvanásty Pohár mušketierov, toľkokrát sa na jednom podujatí veľkej štvorky neradoval ešte nikto. Celkovo má na konte osemnásť grandslamových titulov a za rekordným Švajčiarom Rogerom Federerom zaostáva o dva.



Tridsaťtriročný Nadal dominuje s malými prestávkami na RG od roku 2005. Jeho bilancia je pôsobivá, v 95 zápasoch odchádzal zdolaný iba dvakrát - v roku 2009 vo štvrtom kole prehral so Švédom Robinom Söderlingom a v roku 2015 vo štvrťfinále so Srbom Novakom Djokovičom. O rok neskôr musel odstúpiť z turnaja pre zranenie pred tretím kolom, odvtedy však už zvíťazil v ďalších troch ročníkoch. "Je to neskutočné, vôbec si to neviem vysvetliť. Som šťastný, že sa mi podarilo zvíťaziť v mojom veku. Keď som prišiel prvýkrát, nemyslel som si, že tu budem aj v roku 2019. Ďakujem všetkým za podporu," povedal Nadal.



Druhýkrát za sebou zdolal vo finále Rakúšana Dominica Thiema, ktorému sa na rozdiel od vlaňajška podarilo uhrať aspoň jeden set. "Veľmi dobre podával, mal som čo robiť, aby som zvládal returny. Potom som však prišiel, ako na to. S výkonom som bol spokojný, najdôležitejšie bolo nenechať ho ťažiť z podaní," dodal Španiel.



Dvadsaťpäťročný Thiem nekorunoval semifinálový triumf nad srbským lídrom svetového rebríčka Novakom Djokovičom, ktorý označil za jeden z najväčších v kariére. "Toto je na našom športe kruté. Ukazuje to však, aký cenný je titul z grandslamového turnaja. Uplynulé dva týždne som dal do toho všetko, bol to náročné už od prvých kôl. Turnaj som zakončil zápasmi s dvoma legendami tenisu, jednu som zdolal, druhú už nie," povedal Thiem pre ORF.



Nadal naďalej odoláva veku, RG 2019 je jedenásty grandslamový turnaj v sérii, na ktorom sa radoval hráč po tridsiatke. Spoločne s ním na tom majú podiel Djokovič, Federer a ďalší Švajčiar Stan Wawrinka. Teraz si Španiel dopraje pauzu a najbližšie sa predstaví až vo Wimbledone.