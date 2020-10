Nadal oslávil jubilejný 100. zápas v Paríži postupom do semifinále

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (Šp.-2) - Jannik Sinner (Tal.) 7:6 (4), 6:4, 6:1

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-12) - Dominic Thiem (Rak.-3) 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2

Paríž 7. októbra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal suverénnym spôsobom postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. V utorňajšom štvrťfinále si v pozícii turnajovej dvojky poradil s nenasadeným Talianom Jannikom Sinnerom 7:6 (4), 6:4, 6:1. V semifinále sa stretne s Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom. Ten v pozícii nasadenej dvanástky zdolal trojku "pavúka", Rakúšana Dominica Thiema 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2. Dramatický päťsetový súboj trval 5:10 h.Tridsaťštyriročný Nadal nastúpil na svoj jubilejný 100. zápas na obľúbenom parížskom grandslame, ktorý v kariére vyhral celkovo dvanásťkrát. Jeho súboj s Jannikom sa skončil v netypickom čase až o pol druhej v noci. "," hneval sa Nadal, ktorý sa natrápil len v prvom sete. V ňom prehrával pri podaní súpera 5:6, napokon však uspel v tajbrejku. V ďalšom priebehu dovolil 75. hráčovi svetového rebríčka ATP uhrať iba päť gemov.Schwartzman sa medzi kvarteto najlepších na turnajoch veľkej štvorky dostal prvýkrát v kariére. V Paríži už bol vo štvrťfinále v roku 2018, v tej istej fáze skončil aj v rokoch 2017 a 2019 na US Open. "" citovala Schwartzmana agentúra AFP.V prvom sete mal Thiem navrch v štatistike víťazných úderov (19:13), zároveň sa však úradujúci šampión US Open dopustil aj väčšieho množstva nevynútených chýb (19:11). Obaja hráči si navzájom raz prelomili podanie a o víťazovi rozhodol tajbrejk, v ktorom jednoznačne dominoval Schwartzman. Do druhého dejstva vstúpil Rakúšanom brejkom, v šiestej hre však o túto výhodu prišiel. Za stavu 5:4 nevyužil pri podaní súpera až sedem brejkbalových príležitostí, no v jedenástej hre mu stačila jediná a po následnom potvrdení brejku vyrovnal stav setov.Tretie dejstvo sa nieslo v znamení veľkého počtu nevynútených chýb oboch hráčov a brejkov, ktorých bolo dovedna až osem. V skrátenej hre viedol Thiem 5:2, súper sa dotiahol na 6:6, koncovku však lepšie zvládol Rakúšan. Thiem mal v ďalšom priebehu zápasu náskok 2:0, Schwartzmanovi sa však podarilo otočiť na 4:2. Za stavu 5:4 mal pri svojom podaní tri setbaly, no Thiem v kritickej chvíli zabral a vyrovnal. V tajbrejku Rakúšan ťahal za kratší koniec a išlo sa do piatejo setu. V ňom sa rozhodujúci moment udial v šiestej hre, v ktorej Schwartzman uspel pri Thiemovom podaní a rovnaký kúsok sa mu podaril aj v ôsmom geme, v ktorom premenil hneď prvý mečbal.