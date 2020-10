Tenis-Roland: Nadal získal 20. grandslamový titul

KK88 Paríž - Španielsky tenista Rafael Nadal pózuje s trofejou po víťazstve 6:0, 6:2, 7:5 nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 11. októbra 2020 v Paríži. Nadal získal 20. grandslamový titul a vyrovnal rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. V nedeľu vyhral jubilejný 100. zápas na parížskej antuke. FOTO TASR/APSpain's Rafael Nadal poses with the trophy as he celebrates winning the final match of the French Open tennis tournament against Serbia's Novak Djokovic in three sets, 6-0, 6-2, 7-5, at the Roland Garros stadium in Paris, France, Sunday, Oct. 11, 2020. (AP Photo/Alessandra Tarantino)