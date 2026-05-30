Osaková zdolala v 3. kole Jovicovú a je v osemfinále
Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená šestnástka zdolala v sobotu na parížskej antuke sedemnástku „pavúka“ Ivu Jovicovú z USA 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4. Jej súperkou bude víťazka duelu medzi svetovou jednotkou Arinou Sobolenkovou a Dariou Kasatkinovou.
Ďalej ide aj 25. nasadená Ruska Diana Šnajderová, ktorá si v dvoch setoch poradila s Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 7:5, 6:1. Olijnykovová pred stretnutím obvinila Šnajderovú, že hrala na podujatí, sponzorovanom ruskou štátnou energetickou spoločnosťou Gazprom a že tak „berie peniaze od spoločnosti financujúcej vojnové zločiny“. Po zápase si hráčky nepodali ruky, uviedla agentúra AFP.
Poľka Maja Chwalinská postúpila prvýkrát v kariére na tomto turnaji do osemfinále dvojhry. V 3. kole zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka 1:6, 6:3, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude víťazka súboja medzi šiestou nasadenou Američankou Amandou Anisimovovou a domácou Francúzkou Diane Parryovou.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Naomi Osaková (Jap.-16) - Iva Jovicová (USA-17) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4, Diana Šnajderová (Rus.-25) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 7:5, 6:1, Maja Chwalinská (Poľ.) - Maria Sakkariová (Gr.) 1:6, 6:3, 6:2
