Pavľučenkovová prvou finalistkou ženskej dvojhry

Ženy - dvojhra - semifinále:



Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-31) - Tamara Zidanšeková (Slov.) 7:5, 6:3

Paríž 10. júna (TASR) - Ruská tenistka Anastasia Pavľučenkovová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom semifinále zdolala na parížskej antuke ako nasadená tridsaťjednotka Slovinku Tamaru Zidanšekovú 7:5, 6:3. O prvý grandslamový titul bude v sobotu bojovať proti víťazke súboja medzi Grékyňou Mariou Sakkariovou a Češkou Barborou Krejčíkovou.Pavľučenkovová mala proti Zidanšekovej rovnako ako vo štvrťfinále s Kazaškou Jelenou Rybakinovou vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania. Lepšie returnovala a v dôležitých momentoch zúročila väčšie skúsenosti.Dvadsaťdeväťročná rodáčka zo Samary má na konte 12 singlových trofejí z turnajov WTA. Doposiaľ poslednú na antuke získala v máji 2018 v Štrasburgu po finálovom triumfe nad Slovenkou Dominikou Cibulkovou. Pre Zidanšekovú je už postup do semifinále Roland Garros životný úspech, stala sa prvou Slovinkou medzi elitným singlovým kvartetom na podujatí veľkej štvorky.Zidanšeková začala sebavedomo, hneď v úvodnom geme zobrala Pavľučenkovovej podanie a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2.0. Ruska sa však rýchlo zmobilizovala a otočila na 3:2. Za stavu 4:3 vďaka zisku piatich fiftínov za sebou svoju súperku opäť brejkla a išla podávať na víťazstvo v sete. Zidanšeková síce vyrovnala na 5:5, no koncovka patrila Pavľučenkovovej, ktorá za stavu 6:5 premenila po dvojchybe Slovinky hneď prvý setbal.Zidanšeková robila priveľa nevynútených chýb, nevychádzali jej obľúbené stopbaly, čo bola voda na mlyn Pavľučenkovovej. Na začiatku druhého setu odskočila Slovinke na 4:1 a šancu postúpiť do prvého grandslamového finále v kariére už z rúk nepustila. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal. Po skončení turnaja sa vráti do elitnej svetovej dvadsiatky.uviedla Pavľučenkovová v plynulej francúzštine v prvom pozápasovom rozhovore so Cedricom Piolinom.