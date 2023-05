Pegulová postúpila do 3. kola dvojhry, Giorgiová skrečovala

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Elise Mertensová (Belg.-28) - Maria Osoriová (Kol.) 6:3, 7:6 (3), Jessica Pegulová (USA-3) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:2 - skreč, Jelina Svitolinová (Ukr.) - Storm Hunterová (Austr.) 2:6, 6:3, 6:1, Payton Stearnsová (USA) - Jelena Ostapenková (Lot.-17) 6:3, 1:6, 6:2

Paríž 31. mája (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pozícii nasadenej trojky vyhrala prvý set duelu s Camilou Giorgiovou 6:2, potom Talianka skrečovala pre problémy s nohou.V dueli o postup do osemfinále nastúpi Američanka proti nasadenej dvadsaťosmičke Belgičanke Elise Mertensovej, ktorá zdolala Kolumbijčanku Mariu Osoriovú 6:3, 7:6 (3). Vlani postúpila Pegulová na parížskej antuke do štvrťfinále, čo je jej doterajšie maximum na druhom podujatí veľkej štvorky.