Podoroská z kvalifikácie do semifinále: Tvrdo som pracovala

Paríž 6. októbra (TASR) - Argentínska tenistka Nadia Podoroská sa prekvapujúco prebojovala už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V utorňajšom štvrťfinále si kvalifikantka a 131. hráčka rebríčka WTA poradila s treťou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou 6:2, 6:4. Stala sa vôbec prvou hráčkou v Open ére, ktorá v Paríži postúpila z kvalifikácie medzi najlepšie kvarteto, a zároveň prvou Argentínčankou v tejto fáze turnaja od roku 2004, keď sa v semifinále predstavila jej krajanka Paola Suarezová.Favorizovaná Svitolinová v prvom sete nevedela nájsť správny rytmus a až štyrikrát si prehrala svoje podanie. Svetová päťka sa trápila aj v druhom sete, v ktorom trikrát stratila vlastný servis. Podoroská, ktorá v 3. kole vyradila Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovú, mala jasnú prevahu vo víťazných úderoch (30:8). Za stavu 5:4 premenila pri podaní súperky v poradí tretí mečbal a mohla sa tešiť zo životného úspechu.Jej semifinálovou súperkou bude víťazka druhého utorňajšieho štvrťfinálového súboja medzi Poľkou Igou Swiatekovou a Martinou Trevisanovou z Talianska. Doterajším maximom Podoroskej na turnajoch veľkej štvorky bola účasť v 1. kole US Open v roku 2016. "povedala v prvom interview Podoroská.Danielle Rose Collinsová v prvom zápase utorňajšieho programu skompletizovala zoznam štvrťfinalistiek. Nenasadená hráčka vyradila v utorňajšom osemfinálovom dueli turnajovú tridsiatku Tunisanku Ons Jabeurovú 6:4, 4:6, 6:4. Zápas trval 2:01 h. Collinsová sa priblížila k svojmu doterajšiemu maximu na turnajoch veľkej štvorky, ktorým je semifinálová účasť na vlaňajšom Australian Open. Vo štvrťfinále si zmeria sily s krajankou Sofiou Keninovou.Proti Jabeurovej viedla už 6:4, 3:0, no súperka sa piatimi hrami za sebou vrátila do zápasu.uviedla Collinsová, ktorá je jedna z piatich nenasadených hráčok vo štvrťfinálovom pavúku dvojhry.