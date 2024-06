Sobolenková zdolala Navarrovú a postúpila do štvrťfinále Roland Garros

ženy - dvojhra - osemfinále:



Mirra Andrejevová (Rus.) - Varvara Gračevová (Fr.) 7:5, 6:2, Arina Sobolenková (Biel.-2) - Emma Navarrová (USA-22) 6:2, 6:3, Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Jelina Svitolinová (Ukr.-15) 6:4, 6:3, Jasmine Paoliniová (Tal.-12) - Jelina Avanesjanová (Rus.) 4:6, 6:0, 6:1

Paríž 3. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená dvojka zdolala bez väčších problémov Američanku Emmu Navarrovú 6:2 a 6:3. V súboji o postup medzi najlepšiu štvorku ju čaká talentovaná Ruska Mirra Andrejevová, ktorá zvíťazila nad domácou Francúzkou Varvarou Gračevovou 7:5, 6:2.Dvadsaťšesťročná Sobolenková obhajuje v Paríži vlaňajšie semifinále a zatiaľ na turnaji nestratila ani set. Aj proti Navarrovej dominovala, predvádzala svoj typický silový tenis a rýchlo sa ujala vedenia 4:0. Set nakoniec vyhrala 6:2, v druhom viedla 3:1 a za stavu 4:2 mohla opäť prelomiť servis súperky, no nevyužila dva brejkbaly. To ju však nezastavilo a nakoniec triumfovala 6:3. Duel trval iba hodinu a deväť minút." povedala Sobolenková, ktorá v marci podľahla Američanke 3:6, 6:3, 2:6.Ďalej ide aj Kazaška Jelena Rybakinová. Štvrtá nasadená hráčka zdolala v pondelkovom osemfinále turnajovú pätnástku Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny v dvoch setoch 6:4 a 6:3 za hodinu a deväť minút. V nasledujúcom zápase ju čaká dvanásta nasadená Jasmine Paoliniová z Talianska, ktorá vyradila Rusku Jelinu Avanesjanovú v troch setoch 4:6, 6:0 a 6:1.Dvadsaťštyriročná Rybakinová si postupom vyrovnala svoje maximum z Paríža, do štvrťfinále prenikla aj v roku 2021. V súboji so Svitolinovou síce stratila hneď úvodné podanie, ale následne ju rebrejkla a v piatom geme jej opäť zobrala servis. V prvom sete mala navrch a vyhrala ho 6:4. Jej súperka nevedela nájsť rytmus, robila chyby, nevychádzali jej údery a v druhom dejstve prehrávala už 1:4. Na podaní bola Rybakinová a zdalo sa už duel ľahko ukončí. Svitolinová sa však vtedy naštartovala zobrala jej servis čistou hrou a následne znížila na 3:4. Víťazka Wimbledonu z roku 2022 Rybakinová si však náskok udržala a zápas už dotiahla do víťazného konca." povedala priamo na kurte.Dvadsaťosemročná Paoliniová sa premiérovo prebojovala do štvrťfinále na podujatí veľkej štvorky. V prvom sete to z jej strany nebol ideálny výkon, len pomaly sa rozbiehala a po štyroch gemoch prehrávala 0:4. Potom sa však nakopla a dokázala znížiť, no prehrala 4:6. Od druhého dejstva na kurte jednoznačne dominovala, triumfovala 6:0 a v treťom 6:1.povedala. Dvadsaťjedenročná Avanesjanová skončila aj vlani pred bránami štvrťfinále.