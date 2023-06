Schmiedlová po prehre s Gauffovou: Bojovala som do konca

ženy - dvojhra - osemfinále:



Cori Gauffová (USA-6) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 7:5, 6:2



Paríž 5. júna (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šiestej nasadenej vlaňajšej finalistke Američanke Cori Gauffovej podľahla 5:7, 2:6. Napriek prehre dosiahla na parížskej antuke životný úspech.Po prvý raz v kariére postúpila na niektorom z podujatí veľkej štvorky medzi elitnú šestnástku. Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 240.000 eur pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA, v ktorom zaznamená výrazný posun dopredu. V jeho onlajn vydaní figuruje na 74. mieste.Schmiedlová po štyroch nevynútených chybách hneď v úvode zápasu stratila servis. Američanka následne potvrdila brejk a ujala sa vedenia 2:0. Za stavu 4:2 nevyužila štyri brejkbaly, no napokon opäť zobrala Slovenke podanie a išla servovať na víťazstvo v sete. Schmiedlová však nezložila zbrane a v ďalších minútach vďaka zlepšenej hre vyrovnala na 5:5. Striasla zo seba nervozitu, dokázala s favoritkou držať krok v dlhých výmenách a profitovala aj z toho, že Gauffovej v silnom vetre odišlo prvé podanie. Američanka sa však v závere setu dokázala opäť skoncentrovať, v jedenástom geme Schmiedlovú brejkla a úvodné dejstvo zakončila čistou hrou.Na začiatku druhého dejstva Schmiedlová zaskočila súperku sériou roztočených víťazných úderov, po ktorých si od divákov na kurte Philippa Chatriera vyslúžila búrlivý potlesk. Za stavu 2:2 však opäť prišla o podanie a Američanka už zápas dotiahla do úspešného konca. V ôsmom geme premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Schmiedlovou na 2:0. Vlani na turnaji v Madride jej dovolila uhrať iba dva gemy. Vo štvrťfinále Roland Garros nastúpi Gauffová proti najvyššie nasadenej obhajkyni titulu Poľke Ige Swiatekovej.Schmiedlovú mrzelo, že turnaj sa pre ňu skončil.uviedla Schmiedlová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.Proti Gauffovej nastúpila na centrálnom dvorci, na zápas sa prišlo pozrieť veľa tenisových fanúšikov.Zverenka trénera Ladislava Simona a kondičného Ladislava Olasza podávala na celom turnaji veľmi dobré výkony, prezentovala sa aktívnou hrou, snažila sa hrať agresívne. Prinieslo jej to ovocie v podobe prvej osemfinálovej účasti na grandslamovom turnaji v kariére.zakončila najlepšia slovenská singlistka.Gauffovú prekvapili podmienky na kurte.uviedla 19-ročná Američanka v prvom pozápasovom interview.