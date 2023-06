Schmiedlová postúpila do 3. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Aliona Bolsovová (Šp.) 6:3, 6:4, Kayla Dayová (USA) - Madison Keysová (USA-20) 6:2, 4:6, 6:4.



Paríž 1. júna (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole zdolala prvýkrát v kariére španielskuAlionu Bolsovovú 6:3, 6:4. Na parížskej antuke vyrovnala svoje maximum z rokov 2020 a 2014.V dueli o postup do osemfinále nastúpi v sobotu proti Američanke Kayle Dayovej, ktorá vyradila dvadsiatu nasadenú krajanku Madison Keysovú 6:2, 4:6, 6:4. Schmiedlová "pomstila" svoju krajanku Kristínu Kučovú, ktorá v prvom kole uhrala proti Bolsovovej iba tri gemy.Schmiedlovej skvele vyšiel úvod zápasu, keď dvakrát prelomila súperkino podanie a vybudovala si náskok 4:0. Španielka v ďalších minútach pridala na agresivite, obmedzila počet nevynútených chýb a znížila na 3:4, no koncovka patrila najlepšej slovenskej singlistke.Schmeidlová nevyužila v druhom dejstve náskok 3:1, za stavu 3:3 však opäť zobrala Bolsovovej servis a zápas už dotiahla do úspešného konca. V desiatom geme premenila v poradí tretí mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Španielkou na 1:2. Bolsovovej odplatila tohtoročnú prehru z hardového turnaja WTA v mexickej Meride i predvlaňajšiu z antuky v kolumbijskej Bogote.