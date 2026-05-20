Šramková postúpila do finále kvalifikácie
V druhom kole si na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky poradila s Portugalčankou Franciscou Jorgeovou 6:3, 6:4.
Autor TASR
Paríž 20. mája (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa rovnako ako jej krajanka Viktória Hrunčáková prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V druhom kole si na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky poradila s Portugalčankou Franciscou Jorgeovou 6:3, 6:4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti Argentínčanke Marii Carleovej.
ženy - kvalifikácia - 2. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-13) - Francisca Jorgeová (Portug.) 6:3, 6:4
