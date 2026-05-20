Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Šport

Šramková postúpila do finále kvalifikácie

.
Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V druhom kole si na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky poradila s Portugalčankou Franciscou Jorgeovou 6:3, 6:4.

Autor TASR
Paríž 20. mája (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa rovnako ako jej krajanka Viktória Hrunčáková prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V druhom kole si na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky poradila s Portugalčankou Franciscou Jorgeovou 6:3, 6:4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti Argentínčanke Marii Carleovej.



ženy - kvalifikácia - 2. kolo:

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-13) - Francisca Jorgeová (Portug.) 6:3, 6:4
.

Neprehliadnite

Blanár: Uznesenie EP nezodpovedá realite a nemá právne účinky voči SR

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko