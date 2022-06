Swiateková získala v Paríži druhý grandslamový titul

dvojhra - ženy - finále:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Cori Gauffová (USA-18) 6:1, 6:3

Paríž 4. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala druhýkrát víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Turnajová jednotka zdolala vo finále nasadenú osemnástku Američanku Cori Gauffovú hladko 6:1, 6:3 a získala druhý grandslamový titul. Na parížskej antuke triumfovala aj v októbri 2020.Dvadsaťjedenročná Swiateková predĺžila svoju víťaznú šnúru už na 35 zápasov. Vyrovnala najdlhšiu sériu na okruhu WTA v tomto storočí v podaní Američanky Venus Williamsovej z roku 2000. Poľka si odnáša z francúzskej metropoly prémiu 2,2 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka. V jeho pondelňajšom vydaní si upevní post líderky.Osemnásťročná Gauffová napriek sobotňajšej prehre dosiahla v Paríži životný úspech. Stala sa najmladšou finalistkou Roland Garros od roku 2001, keď hrala o titul Belgičanka Kim Clijstersová. Vo svetovom rebríčku sa Gauffová posunie na 13. miesto, čo bude jej nové maximum.Swiateková vo finálovom dueli na dvorci Philippa Chatriera od začiatku potvrdzovala úlohu favoritky. v prvom i treťom geme prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:0. Poľka hrala rýchlo, kvalitne returnovala, vo výmenách dokázala Gauffovú zatlačiť do defenzívy. Američanka robila príliš veľa nevynútených chýb najmä z forhendu. V piatom geme si podržala servis a znížila na 1:4, no záver setu bol opäť v réžii Swiatekovej.V úvode druhého dejstva Gauffová zobrala Poľke podanie a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Swiateková sa však rýchlo zmobilizovala, v ďalších minútach otočila na 5:2 a zápas už s prehľadom dotiahla do víťazného konca. V deviatom geme premenila na vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Gauffovou na 3:0. V marci ju zdolala na harde v Miami, vlani v máji na antuke v Ríme. Na oboch podujatiach dokráčala k titulu.