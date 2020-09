Roland Garros: Thiem postúpil cez Čiliča do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Dominic Thiem (Rak.-3) - Marin Čilič (Chor.) 6:4, 6:3, 6:3

Paríž 28. septembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Úradujúci šampión US Open zdolal v úvodnom kole víťaza z Flushing Meadows z roku 2014 Chorváta Marina Čiliča 6:4, 6:3, 6:3.Tretí nasadený Thiem, ktorý vlani i predvlani postúpil na parížskej antuke do finále, bol trpezlivejší vo výmenách a robil oveľa menej nevynútených chýb. Na začiatku tretieho setu síce viedol Čilič 2:0, Thiem však potom získal päť gemov za sebou a prvý zápas od triumfu v New Yorku dotiahol do úspešného konca.," uviedol Thiem v pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.