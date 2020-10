Roland Garros: Thiem postúpil suverénne do osemfinále dvojhry

Na snímke rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil suverénne do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Tretí nasadený hráč a šampión US Open, ktorý sa vlani i predvlani dostal na parížskej antuke až do finále, zdolal v 3. kole Nóra Caspera Ruuda 6:4, 6:3, 6:1 v piatok 2. októbra 2020.