Tínedžerka Andrejevová postúpila už do 3. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Mirra Andrejevová (Rus.) - Diane Parryová (Fr.) 6:1, 6:2, Wang Sin-jü (Čína) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 7:6 (5), 6:2, Kayla Dayová (USA) - Madison Keysová (USA-20) 6:2, 4:6, 6:4, Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:2, 6:3, Beatriz Haddadová Maiaová (Braz.-14) - Diana Šnajderová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:4, Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Linda Nosková (ČR) 6:3, 6:3, Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Petra Martičová (Chor.) 6:4, 6:1

Paríž 1. júna (TASR) - Šestnásťročná kvalifikantka Mirra Andrejevová sa vo štvrtok prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole zdolala Diane Perryovú z Francúzska 6:1, 6:2. Od roku 1993 sa stala siedmou hráčkou do 17 rokov, ktorá sa v Paríži prebojovala do tretieho kola.Ruská tenistka sa vo svetovom rebríčku nachádza na 143. mieste a na grandslamovom turnaji debutuje. V prvom sete domáca Parryová urobila 15 nevynútených chýb, Ruska len 5. V druhom viedla Andrejevová 3:2 a neskôr 5:2, keď Parryová urobila svoju štvrtú dvojchybu v zápase. Ruská tínedžerka po 77 minútach premenila svoj druhý mečbal.povedala Ruska na adresu súperky.dodala.Suverénne postúpila aj kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej štvorky Češku Lindu Noskovú 6:3, 6:3. Ďalej ide aj Talianka Elisabetta Cocciarettová po triumfe 6:2, 6:3 nad Švajčiarkou Simonou Waltertovou.