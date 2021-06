Tsitsipas postúpil do prvého grandslamového finále v kariére

Muži - dvojhra - semifinále:



Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) - Alexander Zverev (Nem.-6) 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3

Paríž 11. júna (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa prebojoval do prvého grandslamového finále v kariére.V semifinále dvojhry na Roland Garros zvíťazil ako nasadená päťka nad turnajovou šestkou Nemcom Alexandrom Zverevom po triapolhodinovej päťsetovej bitke 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:2. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom trofeje Španielom Rafaelom Nadalom a najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom.Tsitsipas je historický prvý Grék vo finále niektorého z podujatí veľkej štvorky. Na antukovom vrchole sezóny sa mu darilo aj vlani, keď sa v Paríži dostal do semifinále, v ktorom prehral s Djokovičom v piatich setoch. V tejto sezóne má na antuke skvelú formu. Vyhral turnaj série Masters 1000 v Monte Carle i podujatie v Lyone. V Barcelone podľahol až vo finále Nadalovi po trojsetovom boji.Tsitsipasovi vyšiel úvod zápasu so Zverevom. V druhom geme aj vďaka dvom dvojchybám Nemca prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Grék ťažil z dobrého pohybu po dvorci, kvalitne servoval, mal vysokú úspešnosť na sieti. Zverev sa nevedel chytiť na returne. Za stavu 3:5 to síce dotiahol na zhodu, no následne spravil dve nevynútené chyby a tak sa prvý set stal korisťou Tsitsipasa.V druhom dejstve za stavu 1:0 sa Zverev dostal k prvému brejkbalu a po vyhodenom forhende z rakety Tsitsipasa ho aj premenil. Vzápätí si udržal podanie a odskočil Grékovi na 3:0. Tsitsipas sa však rýchlo otriasol, získal sedem gemov za sebou a ujal sa vedenia 2:0 na sety. V treťom dejstve Zverev pridal na agresivite, dokázal Tsitsipasa zatlačiť z forhendu. Za stavu 1:1 zobral Grékovi podanie a výhodu brejku pretavil v zisk setu.Nemec bol na koni a hneď na začiatku štvrtého setu opäť zobral Tsitsipasovi podanie. Grék pôsobil v týchto momentoch nervóznym dojmom, čoraz častejšie sa rozprával sám so sebou. Zverev razantne servoval do Tsitsipasovho bekhendu, zbieral ľahké body a vynútil si piaty set. V jeho úvode mal k dispozícii tri brejkbaly, Tsitsipas však dokázal otočiť z 0:40, čo Gréka výrazne povzbudilo. Za stavu 2:1 Zvereva brejkol a šancu na postup do prvého grandslamového finále už z rúk nepustil. Za stavu 5:3 premenil pri vlastnom servise v poradí piaty mečbal.V prvom pozápasovom rozhovore s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou neskrýval slzy dojatia.uviedol Tsitsipas.