Roland Garros: Tsitsipas sa prebojoval do semifinále dvojhry

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 7:5, 6:2, 6:3

Paríž 7. októbra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V stredajšom štvrťfinálovom dueli na parížskej antuke si v pozícii nasadenej päťky poradil s trinástkou "pavúka", Rusom Andrejom Rubľovom 7:5, 6:2, 6:3. V boji o postup do finále sa stretne s víťazom zápasu medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Španielom Pablom Carrenom-Bustom.Tsitsipas sa medzi kvarteto najlepších na turnajoch veľkej štvorky dostal druhýkrát v kariére. V semifinále bol už minulý rok na Australian Open. V Paríži bolo jeho doterajším maximom vlaňajšie štvrté kolo. V šiestom súboji s Rubľovom si pripísal tretie víťazstvo a vyrovnal vzájomnú bilanciu na 3:3. Rusovi sa revanšoval za prehru vo finále nedávneho antukového turnaja ATP v Hamburgu.Zápas začal lepšie Rubľov, ktorý viedol v prvom sete 4:2 i 5:3, no potom dvakrát stratil podanie. Tsitsipas sa chytil, vyhral päť gemov za sebou a získal set pre seba v pomere 7:5. V druhom dejstve už Grék jednoznačne dominoval na kurte, mal navrch v štatistike víťazných úderov (10:7), kým protivník sa dopustil väčšieho množstva nevynútených chýb (6:4). V závere setu Tsitsipas dvakrát prelomil súperov servis a vyhral ho 6:2. V treťom sete naďalej predvádzal komplexnú hru, vytrvalo búšil do Rubľova, pričom rytmus umne prerušoval nečakanými "kraťasmi". Napriek miernym problémom si držal podanie, vo štvrtej hre uchmatol súperov servis a zvýšil vedenie na 4:1. V ôsmom geme ešte Rubľov dokázal odvrátiť prvý mečbal, no Tsitsipas v ďalšom geme zakončil duel čistou hrou a mohol sláviť postup medzi najlepšie kvarteto. Zápas trval hodinu a 57 minút.povedal Tsitsipas v prvom televíznom interview.