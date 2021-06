Vajda verí Djokovičovi v zisku kalendárneho grandslamu

Paríž 14. júna (TASR) - Slovenský tréner svetovej tenisovej jednotky Marián Vajda je presvedčený, že Novak Djokovič má na to, aby v tomto roku získal kalendárny grandslam.



Srb po zisku titulu na Australian Open nenašiel premožiteľa ani na Roland Garros. V prípade triumfu vo Wimbledone môže vyrovnať rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala, ktorí majú na konte 20 trofejí z podujatí veľkej štvorky.



Vyhrať všetky grandslamové turnaje v jednom roku sa podarilo iba Američanovi Donovi Budgeovi v roku 1937 a Austrálčanovi Rodovi Laverovi v rokoch 1962 a 1969.



"Nole je v tomto roku schopný zaútočiť na kalendárny grandslam i získať vytúžené olympijské zlato vo dvojhre. Je zdravý a má výbornú formu. Jeho priorita je uspieť vo Wimbledone, na US Open a na OH 2020 v Tokiu, tým je povedané všetko," citovala slová Vajdu agentúra AFP.



Ak by Djokovič vyhral Wimbledon, US Open i olympiádu, získal by zlatý grandslam, čo sa v histórii nepodarilo ešte žiadnemu mužovi. Medzi ženami to dokázala iba Nemka Steffi Grafová v roku 1988.



"K dosiahnutiu tejto méty je ešte ďaleko, musíme ísť krok za krokom a sústrediť sa na najbližší cieľ, ktorým je vyhrať Wimbledon. Som však presvedčený o tom, že Nole má v tomto väčšiu šancu dosiahnuť unikátny zápis, ako kedykoľvek predtým," dodal Vajda.



Djokovič preukázal na Roland Garros obrovskú mentálnu silu. V osemfinále proti talianskemu tínedžerovi Lorenzovi Musettimu i vo finálovom zápase s Grékom Stefanosom Tsitsipasom otočil z 0:2 na sety. V semifinále vyradil štvornásobného obhajcu titulu a trinásťnásobného parížskeho šampióna Španiela Rafaela Nadala.



"V priebehu 48 hodín som po výborných výkonoch zdolal dvoch tenisových velikánov Rafu a Stefanosa. Na tieto momenty nezabudnem do konca kariéry. Na kurte som v týchto dvoch dueloch musel dokopy stráviť deväť hodín, no stálo to za to, zisk titulu je pre mňa krásna odmena za všetku tú drinu."



Aj v roku 2016 vyhral Djokovič Australian Open a Roland Garros. Šance na kalendárny grandslam sa však rozplynuli vo Wimbledone, kde nečakane skončil na rakete Američana Sama Querreyho.



"V tomto roku je možné všetko. Moju doterajšiu kariéru môžem označiť za fantastickú jazdu. Mnoho ľudí mi neverilo, že môžem dosiahnuť také veci. Stále mám veľkú motiváciu bojovať o najvyššie méty, získavať tituly a byť čo najdlhšie na mužskom tenisovom Olympe," zdôraznil Djokovič.