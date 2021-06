ROLAND GARROS: Vo finále Pavľučenkovová proti Krejčíkovej

Ženy - dvojhra - semifinále:



Barbora Krejčíková (ČR) - Maria Sakkariová (Gr.-17) 7:5, 4:6, 9:7

Paríž 10. júna (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková bude v sobotu súperkou Rusky Anastasie Pavľučenkovovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom semifinále vyradila sedemnástu nasadenú Mariu Sakkariovú z Grécka po vyše trojhodinovej trojsetovej bitke 7:5, 4:6, 9:7. Krejčíková a Pavľučenkovová budú bojovať o prvý grandslamový singlový titul.Krejčíková sa v úvode semifinálového zápasu so Sakkariovou trápila na podaní, veľa kazila, čo Grékyňa využila a vybudovala si náskok 3:1. Češka však v ďalších minútach zlepšila hru, začala mať navrch v dlhých výmenách a vďaka šnúre štyroch gemov otočila na 5:3. Sakkariová síce dvoma čistými hrami vyrovnala na 5:5, no záver prvého setu patril Krejčíkovej, ktorá bola v rozhodujúcich momentoch trpezlivejšia.Sakkariová sa však rýchlo otriasla, pridala na agresivite a v úvode druhého dejstva po dvoch brejkoch odskočila Krejčíkovej na 4:0. Češka ešte znížila na 4:5, no Sakkariová si už záver setu postrážila. Grékyňa sa dostala na koňa, v úvode tretieho setu sa ujala vedenia 3:1 a za stavu 5:3 mala pri podaní Krejčíkovej k dispozícii mečbal. Češka ho odvrátila, v ďalších minútach otočila na 6:5 a dráma pokračovala. Za stavu 7:6 nevyužila Krejčíková pri podaní Sakkariovej tri mečbaly, no v koncovke napokon slávila úspech. Za stavu 8:7 premenila v poradí piaty mečbal a dosiahla životný grandslamový úspech vo dvojhre. V ženskej štvorhre má na svojom konte dva grandslamové tituly a v mixe tri, keď na Australian Open zaznamenala v rokoch 2019-2021 hetrik.uviedla Krejčíková v prvom pozápasovom interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.