Zidanšeková nastúpi v semifinále dvojhry proti Pavľučenkovej

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-31) - Jelena Rybakinová (Kaz.-21) 6:7 (2), 6:2, 9:7

Tamara Zidanšeková (Slov.) - Paula Badosová (Šp.) 7:5, 4:6, 8:6

Paríž 8. júna (TASR) - Slovinská tenistka Tamara Zidanšeková sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala na parížskej antuke Španielku Paulu Badosovú po takmer dvaapolhodinovom trojsetovom boji 7:5, 4:6, 8:6 a dosiahla životný úspech.Zidanšeková je prvá Slovinka medzi elitným singlovým kvartetom na niektorom z podujatí veľkej štvorky. Jej semifinálovou súperkou bude nasadená tridsaťjednotka Ruska Anastasia Pavľučenkovová, ktorá vyradila svoju deblovú partnerku Kazašku Jelenu Rybakinovú 6:7 (2), 6:2, 9:7. Aj pre 30-ročnú rodáčku zo Samary to bude prvé grandslamové semifinále, cez štvrťfinále prešla na siedmy pokus.Rybakinovej vyšiel začiatok zápasu a po rýchlom brejku odskočila súperke na 4:1. Ruska síce vyrovnala na 4:4 a vynútila si tajbrejk, v ňom však dominovala Rybakinová, ktorá rovnako ako v dueli proti Američanke Serene Williamsovej ťažila z kvalitného podania. V druhom sete však začala kopiť chyby z forhendu, čo bola voda na mlyn Pavľučenkovovej, ktorá hrala variabilne a výborne returnovala. Od stavu 2:2 získala šesť gemov za sebou. Druhý set sa stal jej korisťou a na začiatku tretieho išla do vedenia 2:0. Rybakinová nezložila zbrane, otočila na 3:2, no v dramatickej koncovke mala navrch Pavľučenkovová. Za stavu 8:7 využila po dvojchybe Rybakinovej prvý mečbal.Zidanšeková v úvode zápasu s Badosovou dvakrát stratila podanie a prehrávala 0:3. Slovinská hráčka však v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a v koncovke setu slávila úspech. Badosová robila priveľa nevynútených chýb, nevychádzali jej obľúbené bekhendy po čiare.V druhom sete Španielka dvakrát stratila servis, Zidanšeková však nedokázala potvrdiť brejk, čo sa jej vypomstilo. Badosová začala viac riskovať, od stavu 2:4 získala štyri gemy za sebou a vynútila si tretí set. V jeho úvode viedla 2:0, no Zidanšeková sa zmobilizovala, otočila na 3:2 a vyrovnaný zápas dotiahla do úspešného konca. V štrnástom geme po víťaznom forhende premenila pri podaní Badosovej v poradí druhý mečbal.," uviedla Zidanšeková v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Fabricom Santorom.