Zverev sa vo štvrťfinále dvojhry stretne s Etcheverrym

muži - dvojhra - osemfinále:



Alexander Zverev (Nem.-22) - Grigor Dimitrov (Bulh.-28) 6:1, 6:4, 6:3, Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Jošihito Nišioka (Jap.-27) 7:6 (8), 6:0, 6:1, Holger Rune (Dán.-6) - Francisco Cerundolo (Arg.-23) 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7), Casper Ruud (Nór.-4) - Nicolas Jarry (Čile) 7:6 (3), 7:5, 7:5

Paríž 6. júna (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vlaňajší parížsky finalista zdolal v osemfinále v pozícii nasadenej štvorky Čiľana Nicolasa Jarryho 7:6 (3), 7:5, 7:5. V dueli o postup do semifinále nastúpi rovnako ako vlani proti šiestemu nasadenému Dánovi Holgerovi Runemu, ktorý zvíťazil nad Argentínčanom Franciscom Cerundolom po päťsetovej bitke 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).Ruud v zápase s Jarrym lepšie zvládol koncovky setov, v kľúčových momentoch spravil menej nevynútených chýb.uviedol Ruud v prvom pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.Rune podával za stavu 5:4 v piatom sete na víťazstvo, no Cerundolo vyrovnal na 5:5 a o všetkom rozhodol záverečný supertajbrejk. V jeho koncovke mal navrch mladý Dán.povedal vlaňajší víťaz turnaja Masters 1000 v Paríži.Do štvrťfinále sa prebojoval aj 22. nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal turnajovú dvadsaťosmičku Bulhara Grigora Dimitrova 6:1, 6:4, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Tomas Martin Etcheverry, Argentínčan si poradil s 27. nasadeným Japoncom Jošihitom Nišiokom rovnako v troch setoch 7:6 (8), 6:0 a 6:1.