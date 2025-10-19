Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruud si vo finále turnaja ATP v Štokholme poradil s Humbertom

Nór Casper Ruud vyhral finále dvojhry mužov proti Francúzovi Ugo Humbertovi počas tenisového turnaja BNP Paribas Nordic Open v Štokholme vo Švédsku v nedeľu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Ruud si pripísal 14. triumf na okruhu ATP.

Štokholm 19. októbra (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud sa suverénnym spôsobom stal víťazom turnaja ATP 250 v Štokholme. V nedeľnom finále zdolal ako nasadená dvojka štvorku podujatia Uga Humberta z Francúzska 6:2, 6:3.

Ruud si pripísal 14. triumf na okruhu ATP. „Mám pocit, že som dnes hral najlepšie za celý rok. Som veľmi rád, že som triumfoval v Štokholme. Je to blízko domova a uspeli tu veľké hviezdy minulosti - Borg, Federer, Nadal, či McEnroe. Je to pre mňa pocta,“ uviedol Ruud podľa ATP.org.



dvojhra - finále:

Casper Ruud (Nór.-2) - Ugo Humbert (Fr.-4) 6:2, 6:3.


