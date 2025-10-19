< sekcia Šport
Ruud si vo finále turnaja ATP v Štokholme poradil s Humbertom
Ruud si pripísal 14. triumf na okruhu ATP.
Autor TASR
Štokholm 19. októbra (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud sa suverénnym spôsobom stal víťazom turnaja ATP 250 v Štokholme. V nedeľnom finále zdolal ako nasadená dvojka štvorku podujatia Uga Humberta z Francúzska 6:2, 6:3.
Ruud si pripísal 14. triumf na okruhu ATP. „Mám pocit, že som dnes hral najlepšie za celý rok. Som veľmi rád, že som triumfoval v Štokholme. Je to blízko domova a uspeli tu veľké hviezdy minulosti - Borg, Federer, Nadal, či McEnroe. Je to pre mňa pocta,“ uviedol Ruud podľa ATP.org.
Ruud si pripísal 14. triumf na okruhu ATP. „Mám pocit, že som dnes hral najlepšie za celý rok. Som veľmi rád, že som triumfoval v Štokholme. Je to blízko domova a uspeli tu veľké hviezdy minulosti - Borg, Federer, Nadal, či McEnroe. Je to pre mňa pocta,“ uviedol Ruud podľa ATP.org.
dvojhra - finále:
Casper Ruud (Nór.-2) - Ugo Humbert (Fr.-4) 6:2, 6:3.
Casper Ruud (Nór.-2) - Ugo Humbert (Fr.-4) 6:2, 6:3.