Schmiedlová podľahla v druhej dvojhre Collinsovej

Finálový turnaj Pohára Billy Jean-Kingovej:



C-skupina:



USA - SLOVENSKO 1:1 po dvojhrách



Shelby Rogersová - Viktória Kužmová 4:6, 4:6



Danielle Collinsová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:2

Praha 2. novembra (TASR) - Slovenské tenistky hrajú vo svojom druhom zápase C-skupiny na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe s USA po dvojhrách nerozhodne 1:1. O vyrovnávajúci bod pre americké farby sa v súboji tímových jednotiek postarala Danielle Collinsová, ktorá zdolala Annu Karolínu Schmiedlovú v dvoch setoch 6:3 a 6:2. O víťazovi tak rozhodla až záverečná štvorhra.Slovenky poslala v prvej dvojhre do vedenia v súboji s favorizovaným 18-násobným víťazom prestížnej tímovej súťaže Kužmová. So Shelby Rogersovou si poradila za 86 minút 6:4 a 6:4, keď v oboch setoch zvrátila nepriaznivé skóre 1:3. Slovenky po prehre v pondelkovom úvodnom dueli so Španielskom 1:2 potrebovali v utorok USA zdolať, aby sa udržali v hre o prienik do semifinále. Medzi elitné kvarteto sa prebojujú iba víťazi štyroch trojčlenných skupín.Tridsiata hráčka sveta Collinsová mala proti Schmiedlovej impozantný vstup do stretnutia, keď v prvých troch hrách stratila iba dve loptičky a bleskovo sa ujala vedenia 3:0. Náskok si potom držala až do koncovky dejstva, v ktorej premenila hneď svoj prvý setbal. Ani vstup do druhého setu nervózne pôsobiacej slovenskej hráčke nevyšiel, v "" prvom geme síce odvrátila tri brejkbaly Collinsovej, ten štvrtý však Američanka premenila. Reprezentantka USA na dvorci naďalej dominovala, súperku opätovne brejkla aj v tretej hre a hladký náskok 4:0 z rúk nepustila. Schmiedlová sa v celom zápase, ktorý trval 67 minút, nedostala ani k jedinej brejkbalovej príležitosti.