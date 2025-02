Schwartzman sa rozlúčil s kariérou: Dosiahol som viac, ako som sníval

Buenos Aires 13. februára (TASR) - Argentínsky tenista Diego Sebastian Schwartzman sa rozlúčil s profesionálnou kariérou prehrou v 2. kole dvojhry na turnaji ATP 250 v Buenos Aires. Domáci hráč, ktorý bol v minulosti svetovou osmičkou, podľahol vo štvrtok Španielovi Pedrovi Martinezovi 2:6, 2:6.



Tridsaťdvaročný Schwartzman už skôr oznámil, že tento turnaj bude jeho posledným. V 1. kole ešte v pozícii 386. hráča v rebríčku prekvapujúco zdolal 40. Nicolasa Jarryho z Čile po trojsetovom boji 7:6 (10), 4:6, 6:3. Bolo to jeho prvé víťazstvo za uplynulých 16 mesiacov. Od organizátorov dostal voľnú kartu a v druhom kole už nestačil na favorita.



Počas svojej kariéry získal štyri tituly na okruhu ATP vrátane triumfu v Buenos Aires v roku 2021. V rebríčku bol najvyššej na ôsmom mieste. Jeho najlepším výsledkom na grandslamoch bolo semifinále v roku 2020 na antuke Roland Garros, v ktorom prehral s neskorším víťazom Rafaelom Nadalom. Niekoľko týždňov predtým však zdolal Španiela v Ríme na podujatí Masters 1000, no vo finále Argentínčan prehral so Srbom Novakom Djokovičom.



"Pochopil som svoje telo a svoju hlavu. Dosiahol som oveľa viac, ako som kedy sníval," povedal Schwartzman podľa atptour.com. Vyjadril sa aj k svojej ďalšej budúcnosti: "Chcem pomôcť latinskoamerickému tenisu organizovaním turnajov. Prípadne byť nejakým spôsobom súčasťou súčasnosti a budúcnosti argentínskeho tenisu," uviedol v uplynulých dňoch.