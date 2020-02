Seppi a Edmund postúpili do finále turnaja ATP v New Yorku

Dvojhra - semifinále:



Kyle Edmund (8-V. Brit.) - Miomir Kecmanovič (6-Srb.) 6:1, 6:4

Andreas Seppi (Tal.) - Jason Jung (Taiwan) 6:3, 6:2

New York 16. februára (TASR) – Britský tenista Kyle Edmund postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. V semifinálovom stretnutí zdolal ako nasadený hráč číslo osem turnajovú šestku Srba Miomira Kecmanoviča 6:1 a 6:4. V boji o titul si zahrá proti Talianovi Andreasovi Seppimu, ktorý vyradil taiwanského tenistu Jasona Junga 6:3 a 6:2.