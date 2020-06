Serena Williamsová sa už nevie dočkať US Open: Je to šialené, teším sa

New York 17. júna (TASR) - Kým mužské tenisové hviezdy kritizujú snahu o uskutočnenie grandslamového US Open, Serena Williamsová má úplne iný názor. Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka verí vyjadreniam organizátorov o bezpečnosti a teší sa na pokračovanie tenisovej sezóny. Tú prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu.



US Open sa začne od 31. augusta a potrvá do 13. septembra vo Flushing Meadows, kde sa v apríli nachádzala provizórna nemocnica počas kulminujúcej koronavírusovej pandémie. Turnaj bude bez divákov a s ďalšími hygienickými opatreniami. "Naozaj sa už nemôžem dočkať. Som si istá, že Americká tenisová asociácia (USTA) spravila všetko, aby zabezpečila našu bezpečnosť. Je to šialené, veľmi sa teším," odkázala Williamsová prostredníctvom videa.



Vo Flushing Meadows sa uskutoční prvý grandslam v tejto sezóne, Roland Garros je na programe 27. septembra - 11. októbra. Sezóna WTA sa začne po koronavírusovej prestávke 3. augusta v Palerme, mužská ATP odštartuje 14. augusta vo Washingtone. Informovala o tom agentúra AFP.