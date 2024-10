Serene Williamsovej odstránili z krku cystu

New York 16. októbra (TASR) - Bývalá americká tenistka Serena Williamsová podstúpila zákrok, pri ktorom jej lekári odstránili z krku branchiogénnu cystu "vo veľkosti malého grapefruitu". Štyridsaťtriročná držiteľka rekordných 23 grandslamových titulov vo dvojhre uviedla, že biopsia vylúčila rakovinu.



Williamsová v stredu napísala na sociálnych sieťach, že si v máji našla na krku hrčku. Následne absolvovala vyšetrenie magnetickou rezonanciou, po ktorom jej lekári oznámili, že jej odstránenie nie je potrebné. Cysta však naďalej rástla až do momentu, keď bol zákrok nevyhnutný. "Cítim sa vďačná a šťastná, že sa všetko podarilo a som zdravá," citovala agentúra AP mladšiu zo známeho sesterského dua.



Spolu so sestrou Venus vyhrala počas kariéry aj 14 grandslamových titulov v debli. Na čele svetového rebríčka WTA strávila viac ako 300 týždňov a štyrikrát sa radovala aj zo zisku zlatej medaily na olympijskom turnaji, z toho raz v singli. Profesionálnu kariéru ukončila v roku 2022.