Sestry Williamsové ani Keninová sa nepredstavia v Cincinnati

Cincinnati 11. augusta (TASR) – Americké tenistky Serena a Venus Williamsové odriekli účasť na turnaji WTA v Cincinnati. Na podujatí Western & Southern Open sa nepredstaví ani Sofia Keninová, všetky tri dali prednosť príprave na grandslamový US Open.



Serena Williamsová má stále problémy s nohou po zranení, ktoré utrpela vo Wimbledone. „Žiaľ, nebudem hrať v Cincinneti, pretože sa stále zotavujem zo zranenia nohy. Fanúšikovia mi budú chýbať, ale už čoskoro plánujem návrat," povedala podľa USA Today 23-násobná grandslamová víťazka.



Rovnaké problémy vyradili aj Keninovú: „Bolo to ťažké rozhodnutie. Rehabilitácia prebieha dobre a verím, že stihnem US Open."