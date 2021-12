Shapovalov mal po príchode do Sydney pozitívny test

Sydney 26. decembra (TASR) - Kanadský tenista Denis Shapovalov mal pred štartom ATP Cupu v Sydney pozitívny test na koronavírus. Dvadsaťdvaročný štrnásty hráč svetového rebríčka je v izolácii a má mierne príznaky, informovala agentúra AFP.



"Pozdravujem všetkých. Chcel by som vás informovať, že po príchode do Sydney som mal pozitívny test na koronavírus. Dodržiavam protokol vrátane karantény a oboznámil som s mojou pozitivitou ľudí, s ktorými som bol v uplynulých dňoch v osobnom kontakte," uviedol Shapovalov.



Nakazil sa zrejme na exhibičnom podujatí v Abú Zabí, kde "chytili" Covid-19 aj Španiel Rafael Nadal, Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová a Tunisanka Ons Jabeurová.