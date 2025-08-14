< sekcia Šport
Tenis: Sinner aj Alcaraz v osemfinále turnaja v Cincinnati nezaváhali
Nezaváhal ani druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz, keď si poradil s Talianom Lucom Nardim 6:1, 6:4.
Autor TASR
Cincinnati 14. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu favorita a na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil do štvrťfinále. Najvyššie nasadený hráč a obhajca titulu zdolal Francúza Adriana Mannarina 6:4, 7:6 (4). Sinner neprehral na tvrdom povrchu už 24 duelov v sérii.
Nezaváhal ani druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz, keď si poradil s Talianom Lucom Nardim 6:1, 6:4. Tretí nasadený Nemec Alexander Zverev zvládol dva zápasy za jeden deň, najprv v 3. kole prešiel cez domáceho Brandona Nakashimu 6:4, 6:4, aby v osemfinále vyradil Rusa Karena Chačanova, ktorý mu za stavu 7:5, 3:0 vzdal. S turnajom sa rozlúčil štvrtý nasadený Američan Taylor Fritz, nad jeho sily bol Francúz Terence Atmane, ktorý zvíťazil 3:6, 7:5, 6:3.
Nezaváhal ani druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz, keď si poradil s Talianom Lucom Nardim 6:1, 6:4. Tretí nasadený Nemec Alexander Zverev zvládol dva zápasy za jeden deň, najprv v 3. kole prešiel cez domáceho Brandona Nakashimu 6:4, 6:4, aby v osemfinále vyradil Rusa Karena Chačanova, ktorý mu za stavu 7:5, 3:0 vzdal. S turnajom sa rozlúčil štvrtý nasadený Američan Taylor Fritz, nad jeho sily bol Francúz Terence Atmane, ktorý zvíťazil 3:6, 7:5, 6:3.
dvojhra - osemfinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 7:6 (4), Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 6:3, Terence Atmane (Fr.) - Taylor Fritz (USA-4) 3:6, 7:5, 6:3, Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Luca Nardi (Tal.) 6:1, 6:4, Andrej Rubľov (Rus.-9) - Francisco Comesana (Arg.) 6:2, 6:3, Holger Rune (Dán.-7) - Frances Tiafoe (USA-10) 6:4, 3:1 - skreč, Alexander Zverev (Nem.-3) - Karen Chačanov (Rus.-14) 7:5, 3:0 - skreč
3. kolo:
Ben Shelton (USA-5) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 7:6 (3), 6:3, Alexander Zverev (Nem.-3) - Brandon Nakashima (USA-27) 6:4, 6:4
Jannik Sinner (Tal.-1) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 7:6 (4), Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 6:3, Terence Atmane (Fr.) - Taylor Fritz (USA-4) 3:6, 7:5, 6:3, Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Luca Nardi (Tal.) 6:1, 6:4, Andrej Rubľov (Rus.-9) - Francisco Comesana (Arg.) 6:2, 6:3, Holger Rune (Dán.-7) - Frances Tiafoe (USA-10) 6:4, 3:1 - skreč, Alexander Zverev (Nem.-3) - Karen Chačanov (Rus.-14) 7:5, 3:0 - skreč
3. kolo:
Ben Shelton (USA-5) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 7:6 (3), 6:3, Alexander Zverev (Nem.-3) - Brandon Nakashima (USA-27) 6:4, 6:4