Tenis: SR nepostúpila na finálový turnaj DC, prehrala s Talianskom

SLOVENSKO - Taliansko 2:3



Norbert Gombos - Jannik Sinner 4:6, 6:4, 4:6



Filip Horanský - Lorenzo Sonego 7:6 (2), 6:3



Filip Polášek, Igor Zelenay - Simone Bolelli, Jannik Sinner 6:3, 1:6, 7:6 (3)



Horanský - Sinner 5:7, 4:6



Gombos - Lorenzo Musetti 7:6 (3), 2:6, 4:6

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenskí tenisti sa neprebojovali na finálový turnaj Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli prehrali na harde v bratislavskom NTC s favorizovaným Talianskom 2:3. O rozhodujúci tretí bod pre hostí sa zaslúžil Lorenzo Musetti, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Norberta Gombosa po trojsetovej bitke 6:7 (3), 6:2, 6:4.Skupinová fáza finálového turnaja Davisovho pohára sa uskutoční od 14.-18. septembra v štyroch mestách. V každom z nich sa predstavia štyri tímy. Najlepšie dva z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, ktoré sa bude rovnako ako semifinále a finále konať na jednom mieste od 23. do 27. novembra.Gombos musel hneď v úvodnom geme proti Musettimu, ktorý nahradil pôvodne nominovaného Lorenza Sonega, tuho bojovať o svoje podanie. Po sérii zhôd a výhod si udržal servis a v ďalšom priebehu setu bol aktívnejším hráčom. Za stavu 5:4 si pri podaní Musettiho vypracoval dva setbaly, no Talian ich odvrátil a na rad prišiel tajbrejk. V ňom dominoval Gombos, ktorý si po dvoch minibrejkoch vybudoval náskok 5:0.Slovenský reprezentant ťažil z kvalitného prvého podania, z forhendu dokázal Musettiho zatlačiť do defenzívy. V druhom dejstve Musetti zrýchlil hru, pridal na agresivite a začal mu vychádzať jednoručný bekhend po čiare. Vo štvrtom i ôsmom geme prelomil podanie Gombosa a vynútil si tretí set. Mladý Talian bol v laufe a v úvode rozhodujúceho dejstva si po rýchlom brejku vybudoval náskok 3:0. Gombos nezložil zbrane, aj vďaka podpore fanúšikov vyrovnal na 3:3, no koncovka patrila Musettimu, ktorý za stavu 5:4 aj s pomocou pásky premenil pri podaní Gombosa hneď prvý mečbal.Okrem Talianska majú účasť na finálovom turnaji istú vlaňajší finalisti Chorváti, držitelia voľných kariet Srbsko s Veľkou Britániou, Austrália, Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Holandsko, Argentína, Belgicko, Kazachstan a Kórejská republika. Slováci neuspeli v kvalifikácii po tretí raz. V roku 2019 prehrali v NTC s Kanadou 2:3, predvlani podľahli Česku 1:3. Historicky najväčším úspechom Slovenska je finále Davisovho pohára z roku 2095, keď sa ešte prestížna súťaž hrala v starom formáte.