Šramková je v nominácii na ocenenie Nováčik roka podľa WTA

New York 21. novembra (TASR) - Slovenka Rebecca Šramková si za svoje výkony vyslúžila od Ženskej tenisovej asociácie (WTA) nomináciu na prestížne ocenenie Nováčik roka (Newcomer of the Year 2024). Dvadsaťosemročná tenistka, ktorá mala významný podiel na postupe Sloveniek až do finále Pohára Billie-Jean Kingovej, kandiduje na cenu spoločne s Ruskou Erikou Andrejevovou, Zeynep Sönmezovou z Turecka, Britkou Sonay Kartalovou a Novozélanďankou Lulu Sunovou, ktorú trénuje Slovák Vladimír Pláteník. O držiteľovi ocenenia rozhodnú zástupcovia médií.



Šramková sa v tejto sezóne premiérovo dostala do najlepšej stovky a následnej aj najlepšej päťdesiatky svetového rebríčka. Aktuálne jej patrí 43. miesto. Vo veku 27 rokov sa dočkala prvého titulu na okruhu WTA, keď ovládla turnaj v thajskom meste Hua Hin. Vo finále dvojhry bola aj na podujatiach v tuniskom Monastire a čínskom Ťiou-ťiang.



Fantastickú formu z ázijských turnajov si preniesla Šramková aj do reprezentácie, ktorej pomohla k senzačnému postupu do finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage. Slovenky v ňom podľahli favorizovanému Taliansku 0:2. Zverenka Milana Martinca a kondičného trénera Dávida Olasza v dueli 1. kola proti USA zdolala Danielle Collinsovú, vo štvrťfinále s Austráliou si poradila hladko s Ajlou Tomljanovičovou a zvíťazila aj v semifinále s Veľkou Britániou v súboji s Katie Boulterovou. Vo finále potom nestačila na Jasmine Paoliniovú.



Okrem kandidátok na ocenenie Nováčik roka zverejnila WTA na svojej webstránke aj ďalšie nominácie. O cenu Hráčka roka sa uchádzajú líderka rebríčka WTA Arina Sobolenková z Bieloruska, Poľka Iga Swiateková, Američanka Coco Gauffová, Talianka Jasmine Paoliniová a Číňanka Čeng Čchin-wen. Paoliniová kandiduje po boku Sary Erraniovej aj o cenu vo štvorhre. V nominácii na Návrat roka je aj Češka Karolína Muchová, ktorú trénuje Slovák Emil Miške.