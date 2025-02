Šramková prehrala s Benčičovou v 1. kole turnaja WTA v Abú Zabí

dvojhra - 1. kolo:



Belinda Benčičová (Švajč.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 3:6, 6:1

Abú Zabí 4. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí. So Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou prehrala po trojsetovom boji 2:6, 6:3, 1:6. Benčičovej súperkou v boji o štvrťfinále bude Ruska Veronika Kudermetovová, ktorá vyradila piatu nasadenú krajanku Ľudmilu Samsonovovú.Švajčiarka v prvom sete brejkla súperku hneď v prvom geme a aj v siedmom a výhodu už z rúk nepustila. V druhom dejstva Šramková viedla 2:0, Benčičová síce vyrovnala, no v šiestej hre stratila servis a o postupujúcej rozhodol tretí set. V ňom rozhodol štvrtý gem, keď olympijská víťazka z OH 2020 v Tokiu brejkla Slovenku a v siedmej hre využila pri vlastnom podaní hneď prvý mečbal.