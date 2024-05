Šramková prehrala v osemfinále turnaja WTA v Ríme s Ostapenkovou

ženy - dvojhra - osemfinále:



Jelena Ostapenková (Lot.-9) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 6:4, 7:6 (3)

Rím 13. mája (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Ríme. V pondelkovom dramatickom stretnutí prehrala v pozícii kvalifikantky s deviatou nasadenou Jelenou Ostapenkovou v troch setoch 6:4, 4:6 a 6:7 (3). Lotyška sa vo štvrťfinále stretne s víťazkou zápasu medzi šestnástou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a svetovou dvojkou Arinou Sobolenkovou z Bieloruska.Šramková začala proti šampiónke Roland Garros z roku 2017 aktívne a hneď v úvode jej vzala servis. Ostapenková sa rýchlo otriasla a následne získala tri gemy za sebou. Záver setu však patril Slovenke, ktorá vyrovnala na 3:3 i 4:4 a po brejku v deviatej hre uchmatla set pre seba v pomere 6:4. Druhý mal veľmi podobný priebeh, s tým rozdielom, že koncovku setu lepšie zvládla Lotyška. V desiatom geme brejkla Šramkovú, keď využila hneď prvý setbal. V rozhodujúcom sete si 27-ročná Slovenka vypracovala náskok 2:0 i 3:1. Ostapenková zareagovala sériou štyroch získaných gemov a otočila na 4:3. Za stavu 4:4 sa Šramková pri súperkinom servise čistou hrou opäť dostala do vedenia, no Lotyška odpovedala presne rovnakou mincou. Za stavu 5:6 v napínavom 12. geme odvrátila Šramková mečbal súperky a dokázala dostať duel do rozhodujúceho tajbrejku. V ňom si Ostapenková vytvorila náskok 5:2, ktorý už nepustila z rúk.Šramkovej séria víťazných zápasov na antuke vo Foro Italico vrátane kvalifikácie sa tak skončila na čísle šesť. Zverenka trénera Milana Martinca bude po skončení turnaja prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej stovke, v onlajn vydaní rebríčka WTA jej patrí 87. miesto. Turnaj v Ríme bol pre Šramkovú súčasťou prípravy na grandslamový Roland Garros.