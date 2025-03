Šramková skončila v 2. kole v Miami, podľahla Paoliniovej

dvojhra - 1. kolo:



Jasmine Paoliniová (Tal.-6) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:4, 6:4



Miami 20. marca (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila v 2. kole dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami. Vo štvrtkovom zápase podľahla šiestej nasadenej Jasmine Paoliniovej v dvoch setoch 4:6 a 4:6.Slovenská reprezentantka mala výborný vstup, keď súperke dvakrát po sebe zobrala podanie a viedla 3:0. Následne však prišla o svoj servis a Paoliniová ďalším brejkom vo ôsmom geme vyrovnala na 4:4. V závere pridala ďalší brejk a set vyhrala 6:4. V druhom išla Šramková opäť do vedenia 3:2, no znovu ho neudržala a za stavu 3:5 podávala na víťazstvo Talianka. Slovenka využila štvrtý brejkbal, no následne nezvládla servis a vypadla.