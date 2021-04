Štart Roland Garros by mali posunúť o týždeň

Paríž 8. apríla (TASR) - Štart grandslamového tenisového turnaja Roland Garros by mali posunúť o týždeň. Dôvodom je nárast prípadov koronavírusu vo Francúzsku.



V stredu večer o tom informovala televízia Eurosport s odvolaním sa na denník L'Equipe. Slávny turnaj by sa tak mal uskutočniť v termíne od 30. mája do 13. júna namiesto pôvodne plánovaného 23. mája až 6. júna.