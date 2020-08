New York 24. augusta (TASR) - Španielska tenistka Carla Suarezová Navarrová nebude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Dvojnásobná štvrťfinalistka z Flushing Meadows nepocestuje do New Yorku pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy. Informovala o tom agentúra AFP.